Was Analysten von der SAF-HOLLAND SE-Aktie erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der SAF-HOLLAND SE-Aktie abgegeben.

3 Analysten empfehlen die SAF-HOLLAND SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 23,50 EUR für die SAF-HOLLAND SE-Aktie, was einem Anstieg von 1,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 22,25 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 26,00 EUR 16,85 10.08.2026 Deutsche Bank AG 19,00 EUR -14,61 07.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 23,00 EUR 3,37 07.08.2026 DZ BANK - - 06.08.2026 Warburg Research 26,00 EUR 16,85 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch