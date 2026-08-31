SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der SAF-HOLLAND SE-Aktie erwarten
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der SAF-HOLLAND SE-Aktie abgegeben.
3 Analysten empfehlen die SAF-HOLLAND SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 23,50 EUR für die SAF-HOLLAND SE-Aktie, was einem Anstieg von 1,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 22,25 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|26,00 EUR
|16,85
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|19,00 EUR
|-14,61
|07.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23,00 EUR
|3,37
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|Warburg Research
|26,00 EUR
|16,85
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu SAF-HOLLAND SE
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|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
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|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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