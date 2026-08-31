Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten

Im vergangenen August haben 12 Experten die Aktie von Novo Nordisk wie folgt eingeschätzt.

10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 288,25 DKK beziffert, während der aktuelle Novo Nordisk-Kurs an der Börse CPH bei 292,40 DKK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 265,00 DKK -9,37 27.08.2026 Deutsche Bank AG 290,00 DKK -0,82 25.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 275,00 DKK -5,95 25.08.2026 Deutsche Bank AG 290,00 DKK -0,82 19.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 305,00 DKK 4,31 12.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Deutsche Bank AG 290,00 DKK -0,82 06.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 285,00 DKK -2,53 06.08.2026 Barclays Capital 310,00 DKK 6,02 06.08.2026 UBS AG 332,00 DKK 13,54 06.08.2026 Bernstein Research 200,00 DKK -31,60 05.08.2026 UBS AG 332,00 DKK 13,54 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 285,00 DKK -2,53 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch