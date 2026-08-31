Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten
Im vergangenen August haben 12 Experten die Aktie von Novo Nordisk wie folgt eingeschätzt.
10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 288,25 DKK beziffert, während der aktuelle Novo Nordisk-Kurs an der Börse CPH bei 292,40 DKK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|265,00 DKK
|-9,37
|27.08.2026
|Deutsche Bank AG
|290,00 DKK
|-0,82
|25.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 DKK
|-5,95
|25.08.2026
|Deutsche Bank AG
|290,00 DKK
|-0,82
|19.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|305,00 DKK
|4,31
|12.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|290,00 DKK
|-0,82
|06.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|285,00 DKK
|-2,53
|06.08.2026
|Barclays Capital
|310,00 DKK
|6,02
|06.08.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|13,54
|06.08.2026
|Bernstein Research
|200,00 DKK
|-31,60
|05.08.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|13,54
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|285,00 DKK
|-2,53
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|Novo Nordisk Underperform
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|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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