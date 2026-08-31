Was Analysten von der Microsoft-Aktie erwarten

Die Microsoft-Aktie wurde im August 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 633,33 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 507,29 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 23,20 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 575,00 USD 13,35 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch