Was Analysten von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie erwarten

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde im Oktober 2026 von 37 Experten analysiert.

36 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 867,32 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 252,33 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 614,99 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 800,00 USD 30,08 26.10.2026 Barclays Capital 880,00 USD 43,09 23.10.2026 UBS AG 892,00 USD 45,04 22.10.2026 RBC Capital Markets 800,00 USD 30,08 22.10.2026 UBS AG 884,00 USD 43,74 22.10.2026 RBC Capital Markets 770,00 USD 25,21 22.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 885,00 USD 43,90 22.10.2026 Jefferies & Company Inc. 875,00 USD 42,28 22.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 940,00 USD 52,85 22.10.2026 DZ BANK - - 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 875,00 USD 42,28 15.10.2026 Jefferies & Company Inc. 875,00 USD 42,28 08.10.2026

Redaktion Finanzen.net