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31.10.2026 22:30:38
Was Analysten von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie erwarten
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie geworfen.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde im Oktober 2026 von 37 Experten analysiert.
36 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 867,32 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 252,33 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 614,99 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|800,00 USD
|30,08
|26.10.2026
|Barclays Capital
|880,00 USD
|43,09
|23.10.2026
|UBS AG
|892,00 USD
|45,04
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|800,00 USD
|30,08
|22.10.2026
|UBS AG
|884,00 USD
|43,74
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|770,00 USD
|25,21
|22.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|885,00 USD
|43,90
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|42,28
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|940,00 USD
|52,85
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|42,28
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|42,28
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|RBC Capital Markets
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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