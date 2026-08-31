Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat.
Im vergangenen August haben 4 Experten die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wie folgt eingeschätzt.
3 Experten raten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 61,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 14,28 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 47,22 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|RBC Capital Markets
|54,00 EUR
|14,36
|14.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|10,12
|03.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|67,00 EUR
|41,89
|03.08.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|54,60
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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