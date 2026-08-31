Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten

Im vergangenen August haben 4 Experten die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wie folgt eingeschätzt.

3 Experten raten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 61,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 14,28 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 47,22 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 27.08.2026 RBC Capital Markets 54,00 EUR 14,36 14.08.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 10,12 03.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 67,00 EUR 41,89 03.08.2026 Deutsche Bank AG 73,00 EUR 54,60 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch