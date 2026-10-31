Was Analysten von der Grand City Properties-Aktie erwarten

Die Grand City Properties-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die Grand City Properties-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Grand City Properties mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,933 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Grand City Properties auf 7,050 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 9,00 EUR 27,66 21.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 13,50 EUR 91,49 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 7,30 EUR 3,55 15.10.2026

Redaktion Finanzen.net