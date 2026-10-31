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31.10.2026 18:00:38
Was Analysten von der Grand City Properties-Aktie erwarten
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Grand City Properties-Aktie im Überblick.
Die Grand City Properties-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten analysiert.
1 Experte stuft die Grand City Properties-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Grand City Properties mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,933 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Grand City Properties auf 7,050 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|9,00 EUR
|27,66
|21.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13,50 EUR
|91,49
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|7,30 EUR
|3,55
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Grand City Properties S.A.
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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