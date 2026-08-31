Was Analysten von der DocMorris-Aktie erwarten

DocMorris Experten haben ihre Einschätzung der DocMorris-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die DocMorris-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von DocMorris mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 10,91 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 0,01 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der DocMorris-Aktie von 10,90 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 11,00 CHF 0,92 26.08.2026 Deutsche Bank AG 12,50 CHF 14,68 24.08.2026 Deutsche Bank AG 11,50 CHF 5,50 20.08.2026 UBS AG 11,00 CHF 0,92 20.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 10,15 CHF -6,88 20.08.2026 UBS AG 10,70 CHF -1,83 19.08.2026 Jefferies & Company Inc. 9,50 CHF -12,84 19.08.2026

Redaktion finanzen.ch