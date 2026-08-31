DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der DocMorris-Aktie erwarten
DocMorris Experten haben ihre Einschätzung der DocMorris-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten empfehlen die DocMorris-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von DocMorris mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 10,91 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 0,01 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der DocMorris-Aktie von 10,90 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|11,00 CHF
|0,92
|26.08.2026
|Deutsche Bank AG
|12,50 CHF
|14,68
|24.08.2026
|Deutsche Bank AG
|11,50 CHF
|5,50
|20.08.2026
|UBS AG
|11,00 CHF
|0,92
|20.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10,15 CHF
|-6,88
|20.08.2026
|UBS AG
|10,70 CHF
|-1,83
|19.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|9,50 CHF
|-12,84
|19.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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