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|
31.10.2026 18:00:38
Was Analysten von der Carl Zeiss Meditec-Aktie erwarten
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Carl Zeiss Meditec-Aktie abgegeben.
1 Experte empfiehlt das Halten der Carl Zeiss Meditec-Aktie, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,37 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie, was einem Abschlag von 12,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 34,98 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,10 EUR
|-48,26
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|26,00 EUR
|-25,67
|15.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|23,00 EUR
|-34,25
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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