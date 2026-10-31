Was Analysten von der Carl Zeiss Meditec-Aktie erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Carl Zeiss Meditec-Aktie abgegeben.

1 Experte empfiehlt das Halten der Carl Zeiss Meditec-Aktie, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,37 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie, was einem Abschlag von 12,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 34,98 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,10 EUR -48,26 23.10.2026 Deutsche Bank AG 26,00 EUR -25,67 15.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 23,00 EUR -34,25 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net