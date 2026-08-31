Was Analysten von der Beiersdorf-Aktie erwarten

16 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Beiersdorf veröffentlicht.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 10 Experten empfehlen das Halten der Beiersdorf-Aktie, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 78,69 EUR für die Beiersdorf-Aktie, was einem Abschlag von 0,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 79,12 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 95,00 EUR 20,07 20.08.2026 Jefferies & Company Inc. 76,00 EUR -3,94 18.08.2026 RBC Capital Markets 67,00 EUR -15,32 12.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 72,00 EUR -9,00 12.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 82,00 EUR 3,64 06.08.2026 UBS AG 80,00 EUR 1,11 06.08.2026 Barclays Capital 68,00 EUR -14,05 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 80,00 EUR 1,11 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 80,00 EUR 1,11 05.08.2026 DZ BANK - - 04.08.2026 Deutsche Bank AG 70,00 EUR -11,53 04.08.2026 Barclays Capital 70,00 EUR -11,53 04.08.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 20,07 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 80,00 EUR 1,11 03.08.2026 Jefferies & Company Inc. 81,00 EUR 2,38 03.08.2026 RBC Capital Markets 68,00 EUR -14,05 03.08.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 20,07 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch