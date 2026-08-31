Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der Beiersdorf-Aktie erwarten
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.
16 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Beiersdorf veröffentlicht.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 10 Experten empfehlen das Halten der Beiersdorf-Aktie, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 78,69 EUR für die Beiersdorf-Aktie, was einem Abschlag von 0,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 79,12 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|20,07
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|76,00 EUR
|-3,94
|18.08.2026
|RBC Capital Markets
|67,00 EUR
|-15,32
|12.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|-9,00
|12.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|82,00 EUR
|3,64
|06.08.2026
|UBS AG
|80,00 EUR
|1,11
|06.08.2026
|Barclays Capital
|68,00 EUR
|-14,05
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|80,00 EUR
|1,11
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|80,00 EUR
|1,11
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|-11,53
|04.08.2026
|Barclays Capital
|70,00 EUR
|-11,53
|04.08.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|20,07
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|80,00 EUR
|1,11
|03.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|81,00 EUR
|2,38
|03.08.2026
|RBC Capital Markets
|68,00 EUR
|-14,05
|03.08.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|20,07
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|24.06.26
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|RBC Capital Markets
|21.04.26
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|RBC Capital Markets
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|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
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|UBS AG
|06.08.26
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