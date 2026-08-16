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16.08.2026 08:53:17

Was an den Vorwürfen dran ist: Kaufen KI-Firmen massenhaft gebrauchte Bücher - und zerstören sie?

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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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