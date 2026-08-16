KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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16.08.2026 08:53:17
Was an den Vorwürfen dran ist: Kaufen KI-Firmen massenhaft gebrauchte Bücher - und zerstören sie?
Um ihre KI zu trainieren, kaufen US-Konzerne in grossem Stil gebrauchte Bücher in Deutschland. Die Werke werden gescannt und dabei oft zerstört, um den Prozess zu beschleunigen. So lautet zumindest der Vorwurf. Im Netz kursieren zahlreiche Videos zu dem Thema und sorgen für Empörung. Was steckt dahinter?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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