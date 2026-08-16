KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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16.08.2026 11:16:00
Warum KI uns Menschen nicht ersetzen kann
Zwischen Börsenhype und Arbeitsplatzangst: künstliche Intelligenz breitet sich rasant aus. Befürchtungen, KI könnte letztlich die gesamte Wirtschaft übernehmen, wie etwa Elon Musk glaubt, sind voreilig.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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