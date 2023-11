Warum Julius Bär unter dem SIGNA-Debakel stärker leidet als andere Banken

• Julius Bär schweigt zu geschäftlichen Beziehungen mit SIGNA-Gruppe• Finma schaltet sich offenbar ein• SIGNA-Kredite bei Julius Bär offenbar schlecht besichert

Wurde anfangs noch nur darüber spekuliert, dass ein Zusammenbruch von René Benkos SIGNA-Gruppe auch für Julius Bär unangenehme Folgen haben dürfte, so lieferte die heimische Bank am Montag mit ihrem Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf nach zehn Monaten einen ersten Beleg dafür. Allein nach Ende Oktober seien im Kreditportfolio Wertberichtigungen von 70 Millionen Franken entstanden, so die Bank. Auch wenn sich Julius Bär nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen äussern will, ist es doch ein offenes Geheimnis, dass es dabei um Kredite an die SIGNA-Gruppe gehen dürfte. Die neuen Wertberichtigungen dürften "auf den Zusammenbruch von SIGNA des Financiers Benko zurückzuführen sein", analysierte etwa die ZKB. Laut "Bloomberg" habe das heimische Geldhaus rund 600 Millionen Euro an Krediten an Firmen im Umkreis des österreichischen Immobilienmagnaten vergeben, unter anderem, um vor vier Jahren den Kauf der Globus-Gruppe durch Benko und seine thailändischen Partner zu finanzieren. Diese gehört in der Schweiz aktuell zur Hälfte SIGNA.

Die Geschäftsbeziehungen zwischen Julius Bär und der SIGNA-Gruppe haben laut "Bloomberg" inzwischen offenbar auch die Finma auf den Plan gerufen. Die Behörde überwache das Engagement des Zürcher Vermögensverwalters bei der österreichischen Immobilien- und Handelsgruppe, so die Nachrichtenseite. Ein Sprecher der Finanzmarktaufsicht wollte den Bericht allerdings bislang nicht kommentieren. Wie "Bloomberg" weiter berichtet, habe auch die EZB Kreditinstitute aufgefordert, im Zusammenhang mit SIGNA Wertberichtigungen an Krediten vorzunehmen oder Rückstellungen zu bilden. Doch während andere Banken einen Zusammenbruch von SIGNA wohl vergleichsweise gut verkraften dürften, könnte er für Julius Bär heftigere Folgen haben. Das liegt vor allem an den vergebenen Krediten und ihrer Besicherung.

Besicherung der SIGNA-Kredite mit deutlichem Wertverlust

Laut "Bloomberg" sei zumindest ein Teil der von Julius Bär an SIGNA vergebenen Kredite durch Aktien der SIGNA Holding besichert, der wiederum Mehrheitsbeteiligungen an den meisten Tochtergesellschaften gehören. "Inside Paradeplatz" spricht von einer Kredittranche in Höhe von rund 250 Millionen Franken, die auf diese Art besichert sei. Das Problem dabei: Diese Aktien haben aufgrund des drohenden Zusammenbruchs von SIGNA inzwischen massiv an Wert verloren und decken laut "DerTreasurer" die Darlehenssumme nicht mehr. Bei einem Kreditausfall dürfte es daher zu hohen Verlusten für Julius Bär kommen - der erste Abschreiber könnte also noch längst nicht der letzte gewesen sein.

Wie "Business Insider" berichtet, arbeite Julius Bär hinter den Kulissen an einer Lösung dieses Problems, führe die SIGNA-Kredite intern aber bereits unter "Default". "Es wurden weder Zinsen noch die vereinbarten Tilgungsraten gezahlt", so ein Insider gegenüber dem Nachrichtenportal. Auch gegenüber der "Handelszeitung" berichteten Insider, dass 220 Millionen Franken bereits auf "Default" stehen würden, die Zinszahlungen also ausgeblieben seien. Andere Finanzinstitute dürften damit besser umgehen können als Julius Bär: Laut "NZZ" hätten andere deutsche und Schweizer Banken Benko nur hypothekarisch besicherte Kredite gewährt. Sie erhalten also im Fall einer Insolvenz Liegenschaften oder begonnene Bauprojekte, die sie dann selbst weiterführen oder an andere Investoren veräussern und so ihre Verluste begrenzen können. Bei Julius Bär besteht hingegen die Gefahr, dass die zur Besicherung hinterlegten Aktien gänzlich wertlos werden.

SIGNA kann einer Insolvenz momentan noch entgehen

Noch hat die SIGNA-Gruppe jedoch keinen Insolvenzantrag gestellt, lediglich die US-Tochter SIGNA Sports ist insolvent. Vielmehr versucht Sanierungsexperte Arndt Geiwitz laut "NZZ" aktuell ein Stillhalteabkommen mit Gläubigern auszuhandeln, um eine Insolvenz vorerst zu vermeiden. Das Blatt weist jedoch darauf hin, dass SIGNA seit Wochen keine Rechnungen mehr bezahle. Ausserdem berichtet "finews.ch", dass die SIGNA Holding aktuell daran arbeite, Fremdkapital in Höhe von 600 Millionen Euro aufzubringen, mit dem laufende Verpflichtungen gedeckt und die Restrukturierung der Gruppe finanziert werden sollen. Ein Teil dieser Geldspritze - sollte es sie denn wirklich geben - könnte auch an Julius Bär fliessen. Allerdings würde das die aktuellen Probleme von SIGNA noch längst nicht lösen, denn bis Ende des ersten Halbjahres 2024 seien laut der Nachrichtenseite 1,5 Milliarden Euro an Anleiheschulden fällig.

Image von Julius Bär angeknackst

Mit welcher Verlusthöhe die ganze Sache für Julius Bär ausgeht, ist also momentan noch völlig offen. Laut "NZZ" könne die Bank zumindest Kreditausfälle unter 100 Millionen Franken gut wegstecken. Nicolas Payen von Kepler Cheuvreux äusserte laut "Bloomberg" hingegen Fragen zu der Kreditpolitik von Julius Bär und zog in Zweifel, ob die jüngst zurückgestellten Beträge ausreichend seien - auch wenn es sich um die höchsten Rückstellungen seit 2011 handle.

In jedem Fall dürfte das heimische Institut aufgrund seiner Politik bei der Kreditvergabe einen Imageschaden erlitten haben. So sei laut den Analysten von Jefferies die grundsätzlichere Frage nach dem Risikomanagement bei Julius Bär nun unvermeidbar. Für Anleger stelle sich die Frage, wie ein einziger Kunde zu einer so hohen Kreditrückstellung führen konnte und ob es weitere überproportional grosse Engagements bei einzelnen Kunden gebe, so die Experten.

Redaktion finanzen.ch