Warteck Invest erweitert Wohnportfolio in Münchenstein BL

Basel (awp) - Warteck Invest hat per 1. Juli 2026 zwei weitere Gebäude mit 28 Wohnungen in Münchenstein BL erworben. Der Marktwert der neu zugekauften Immobilien beträgt 16,25 Millionen Franken. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Künftig fliessen der Basler Immobiliengesellschaft dadurch laut Mitteilung vom Dienstag jährlich rund 0,5 Millionen neue Mietzinseinnahmen zu. Zusammen mit den Anfang Jahr erworbenen 88 Wohnungen in Münchenstein sind es insgesamt 2,6 Millionen Franken.

Warteck will laut den Angaben die neu erworbenen Wohnungen mit Baujahr 1983 ebenso wie die Anfang Jahr gekaufte Überbauung in naher Zukunft umfassend sanieren. Die gesamten Sanierungskosten werden auf rund 15 Millionen Franken geschätzt.

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