Warteck Invest-Aktie: VRP Marcel Rohner tritt an Generalversammlung ab

Verwaltungsratspräsident Marcel Rohner tritt an der kommenden Generalversammlung vom 29. Mai 2024 nicht mehr zur Wiederwahl an. Rohner war 14 Jahre im Aufsichtsgremium. Sein Nachfolger soll das bisherige Verwaltungsratsmitglied Kurt Ritz werden, wie Warteck Invest am Freitagabend in einem Communiqué bekannt gab.

Ritz gehört dem Gremium seit 2019 an. Er vertritt die Ankeraktionärsgruppe Familie Dr. Christoph M. Müller im Verwaltungsrat.

Basel (awp)