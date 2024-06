Warteck-Aktie: 99,63 Prozent der Warteck Invest-Bezugsrechte ausgeübt

Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, wurden bis zum Ablauf der Bezugsfrist, die am Mittag desselben Tages auslief, 99,63 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt.

Somit wurden 61'649 neue Namenaktien zum Angebotspreis von je 1530 Franken pro Stück gezeichnet, wie es hiess. Die verbleibenden 226 neuen Titel, für die die Bezugsrechte nicht ausgeübt worden seien, würden nun im Markt zum Kauf angeboten oder anderweitig platziert. Dabei werde der Platzierungspreis nicht unter dem Angebotspreis liegen, so die Mitteilung.

Wie Warteck Invest bereits früher mitgeteilt hatte, übte die Ankeraktionärin Familie Dr. Christoph M. Müller sämtliche ihrer zugeteilten Bezugsrechte aus. Laut früheren Angaben hielt die Familie zuvor 32,3 Prozent an Warteck Invest, überschreitet mit der Ausübung der Bezugsrechte aber die Beteiligungsschwelle von 33 Prozent nicht.

Der Handel der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange beginnt laut den Angaben voraussichtlich am Mittwoch, 19. Juni. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises sei für den Donnerstag, 20. Juni, vorgesehen.

Die im März angekündigte Kapitalerhöhung dient dazu, neue Liegenschaften zu kaufen und in die Projektpipeline zu investieren. Ausserdem sollen die Erlöse für den Abbau von Finanzverbindlichkeiten, für allgemeine Unternehmenszwecke und die Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Zürich (awp)