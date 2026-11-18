Warsaw Stock Exchange hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.68 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.17 PLN je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Warsaw Stock Exchange 159.2 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 136.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch