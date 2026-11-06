Warrior Met Coal LLC Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Warrior Met Coal LLC Registered veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.93 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.700 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 507.9 Millionen USD – ein Plus von 54.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Warrior Met Coal LLC Registered 327.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch