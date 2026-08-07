Warrior Met Coal LLC Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Warrior Met Coal LLC Registered stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.110 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Warrior Met Coal LLC Registered mit einem Umsatz von insgesamt 509.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 70.56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch