Warren Tea: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Warren Tea liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Warren Tea die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.00 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.010 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch