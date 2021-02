Warren Buffett steigt gross bei Verizon und Chevron ein - Apple reduziert

A A Drucken

Der Starinvestor Warren Buffett ist im grossen Stil beim Telefonanbieter Verizon und dem Erdölkonzern Chevron eingestiegen. Merck 67.25 CHF 0.22% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

An Verizon halte Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway nunmehr Anteile im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar. Dies geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht vom Mittwoch hervor. Bei Chevron seien es Papiere im Volumen von 4,1 Milliarden Dollar, hiess es weiter. Berkshire stockte zudem seine Anteile an den Pharmafirmen AbbVie, Bristol-Myers Squibb und Merck & Co auf, während das Anlagevehikel sich von Anteilen an Pfizer und Apple trennte. Seinen Anteil an Papieren der US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile, stockte Buffett von 2,4 auf 5,2 Millionen Aktien auf. Insgesamt ist Berkshire Hathaway an mehr als 90 Unternehmen beteiligt. New York (awp/sda/reu)

Weitere Links:

Bildquelle: Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images,Paul Morigi/Getty Images for Fortune/Time Inc