Berkshir a Aktie 1599720 / US0846902056
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18.09.2026 13:05:00
Warren Buffett gibt Aufsichtsratsspitze von Berkshire Hathaway an Sohn Howard Buffett ab
Den Vorstandsvorsitz von Berkshire Hathaway hatte Warren Buffett bereits zu Jahresanfang abgegeben, jetzt tritt er auch von der Spitze des Aufsichtsrats zurück. Das Amt bleibt jedoch in der Familie, Sohn Howard Buffett übernimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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