Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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06.09.2026 07:16:19
Warnung des Siemens-Energy-Chefs: "Nostalgische Politik der AfD wirft Deutschland immer weiter zurück"
Siemens EnergyDie AfD wirbt in ihrem Programm für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für eine Rückkehr zu Vergangenem, unter anderem Atomkraft und Kohle. Der Chef von Siemens Energy hält diese Botschaft für "dramatisch falsch". Er fürchtet um den Wirtschaftsstandort.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
139.17 CHF 1.87%
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