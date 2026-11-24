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24.11.2026 15:54:18
Warnstreikwelle erfasst Airbus in Hamburg und Augsburg sowie MTU in München
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
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|Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: DAX im Minus (finanzen.ch)
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|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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18.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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18.11.26
|XETRA-Handel DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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17.11.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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16.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.