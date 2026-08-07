Warner Music Group präsentierte Quartalsergebnisse

Warner Music Group präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.36 Prozent auf 1.86 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch