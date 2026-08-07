Warner Music Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Warner Music Group äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.38 USD, nach -0.030 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1.86 Milliarden USD gegenüber 1.69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch