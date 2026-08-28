Warimpex Aktie 2876907 / AT0000827209
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28.08.2026 11:33:46
Warimpex schaffte im ersten Halbjahr Rückkehr in die Gewinnzone
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