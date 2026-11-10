Wardwizard Innovations Mobility informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wardwizard Innovations Mobility hat am 07.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 INR gegenüber 0.010 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74.23 Prozent auf 86.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Wardwizard Innovations Mobility 334.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch