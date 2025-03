Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: BMW-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BMW von 96 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marc-Rene Tonn attestierte den Münchnern am Montag im Nachgang der Bilanz einen vorsichtigen Ausblick für 2025. Es stehe aber ein starker Zyklus für die Barmittelzuflüsse bevor, schrieb er.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr 1.7 Prozent im Plus bei 83.46 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13.83 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 278’206 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 5.7 Prozent nach oben. BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

