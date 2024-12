Warburg Research gibt Zalando-Aktie Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Online-Modehändler sei auf bestem Wege, das obere Ende seines bereits angehobenen Jahresgewinnausblicks zu erreichen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Übernahme von About You sei ein positiver Schritt.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Um 10:36 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.1 Prozent auf 35.03 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 34.17 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 205’733 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 63.3 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.