Suche...
Aktie im Blick 25.02.2026 10:19:44

Warburg Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Hold

Warburg Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Hold

Diese Empfehlung gibt Warburg Research für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Geschäftszahlen von 360 auf 380 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordjahr schwäche sich das Wachstumstempo nun ab, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Die Kursverluste der Aktien am Vortag liessen darauf schliessen, dass die Aktien nun angemessen bewertet sind.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.7 Prozent auf 377.30 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 0.72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 27’776 Stück. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.2 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 30.04.2026 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,MTU Aero Engines
