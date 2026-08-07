Warba Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Warba Insurance hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 12.0 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.2 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch