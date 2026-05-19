Warba Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Warba Insurance hat am 17.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.01 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Warba Insurance ebenfalls ein EPS von 0.010 KWD je Aktie vermeldet.

Warba Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.7 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.0 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch