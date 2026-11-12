Warba Bank (KSC): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Warba Bank (KSC) präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 76.9 Millionen KWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78.6 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch