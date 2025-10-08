Warabeya Nichiyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Warabeya Nichiyo liess sich am 07.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Warabeya Nichiyo die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 142.47 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 75.18 JPY je Aktie erzielt worden.

Warabeya Nichiyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 58.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch