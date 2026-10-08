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08.10.2026 06:37:00

Warabeya Nichiyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Warabeya Nichiyo äusserte sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 96.33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Warabeya Nichiyo 142.47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 62.13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’292.90 19.18 S8BPCU
Short 14’570.59 13.95 SX7BOU
Short 15’105.96 9.00 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’678.01 08.10.2026 16:40:48
Long 13’153.72 19.87 SXBT2U
Long 12’851.63 13.95 BSUI2U
Long 12’279.62 8.85 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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