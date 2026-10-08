Warabeya Nichiyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Warabeya Nichiyo äusserte sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 96.33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Warabeya Nichiyo 142.47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 62.13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch