Wanyplace von Wilken: Cloud'n'Play für Versorgungsunternehmen

Pünktlich zu E-world 2020 geht die Wilken Software Group mit ihren neuen Cloud-Angebot an den Start. Im Rahmen von "Wanyplace" stehen künftig vorkonfigurierte Anwendungsumgebungen zur Verfügung, mit denen Versorgungsunternehmen ohne grossen Aufwand neue Geschäftsmodelle aufbauen oder auch erst einmal ausprobieren können. Den Anfang macht die P/5 Heiz- und Nebenkostenabrechnung, die ab sofort auch als Cloud-Lösung angeboten wird.

Der Einstieg erfolgt über den Wanyplace-Katalog: Hier kann das entsprechende Cloud-Paket einzeln gebucht werden. Vor Inbetriebnahme werden die jeweils spezifisch notwendigen Informationen abgefragt, benötigte Funktionen ausgewählt oder Kontenpläne hinterlegt. "Hinter unserer Cloud-Strategie steht das Konzept, dass wir mit unseren Cloud-Lösungen als Katalysator für neue Services und Produkte wirken. Versorgungsunternehmen werden damit in die Lage versetzt, schnell handlungsfähig zu werden, ohne dass dafür aufwendige IT-Projekte aufgesetzt werden müssen", erklärt Daniel Paulmaier, verantwortlich für die strategische Produktentwicklung der Wilken Software Group, den Ansatz. Für Wilken-Anwender ist auch der integrierte Mischbetrieb von on-premise- und Cloud-Anwendungen möglich.

Gezeigt werden auf der E-world 2020 neben dem Wanyplace-Prototypen auch die weiteren Cloud-Anwendungen, die in der Umsetzung der Cloud-Strategie der Wilken Software Group relevant werden. Sie reichen vom einfachen Kassenbuch bis hin zur kompletten Vertriebslösung ENER:GY easy market. Über die Cloud-Anwendung erhalten Energievertriebe dabei eine neue Flexibilität. So lassen sich über die Cloud Ideen für neue Stromprodukte schnell umsetzen und ausprobieren - inklusive der dazugehörigen Marktkommunikation und des Kundenportals, das über das neue Wilken One2One-Portal parallel aufgesetzt werden kann.

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und grosse Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

