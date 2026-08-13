Wanxiang Doneed vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wanxiang Doneed hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Wanxiang Doneed hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 53.5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wanxiang Doneed 44.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch