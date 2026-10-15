Wantedly,: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wantedly, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 6.87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wantedly, 22.79 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Wantedly, 1.05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.21 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 151.90 JPY. Im Vorjahr waren 114.04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8.80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4.48 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4.91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch