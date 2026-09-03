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03.09.2026 06:37:00
Wangli Security Surveillance Product A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wangli Security Surveillance Product A gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0.09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wangli Security Surveillance Product A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 843.7 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 7.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 913.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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