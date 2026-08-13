Wanbury legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wanbury liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wanbury die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.93 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.12 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.47 Prozent auf 1.66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch