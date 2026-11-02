Walvax Biotechnology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Walvax Biotechnology veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Walvax Biotechnology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44.62 Prozent auf 312.7 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 564.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch