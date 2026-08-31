Walvax Biotechnology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Walvax Biotechnology hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Walvax Biotechnology ein Ergebnis je Aktie von 0.030 CNY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 390.4 Millionen CNY – eine Minderung von 43.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 692.0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch