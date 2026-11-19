Walt Disney präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1.51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0.730 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 25.98 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15.52 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1.69 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 25.20 Milliarden USD gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5.63 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ein Gewinn pro Aktie von 6.85 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Walt Disney im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8.97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102.62 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 94.18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 6.91 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 101.47 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch