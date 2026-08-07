Walt Disney legte Quartalsergebnis vor

Walt Disney präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 25.34 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch