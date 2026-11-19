Walt Disney Company Un hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 133.49 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 8.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122.56 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 534.59 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 536.55 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch