Walt Disney Company Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Walt Disney Company Un präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 128.05 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133.62 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch