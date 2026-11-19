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19.11.2026 06:37:00
Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 188.72 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 80.82 ARS je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38’971.59 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 29’882.45 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 676.25 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 647.60 ARS erwirtschaftet worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 mit einem Umsatz von insgesamt 147’924.02 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 106’843.64 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 38.45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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