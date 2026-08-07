Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 177.28 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 279.51 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.83 Prozent auf 35’702.15 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27’082.34 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch