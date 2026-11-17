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17.11.2026 12:39:39
Walt Disney Co Reveals Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Walt Disney Co (DIS) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $2.612 billion, or $1.51 per share. This compares with $1.313 billion, or $0.73 per share, last year.
Excluding items, Walt Disney Co reported adjusted earnings of $3.346 billion or $1.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.5% to $25.947 billion from $22.464 billion last year.
Walt Disney Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.612 Bln. vs. $1.313 Bln. last year. -EPS: $1.51 vs. $0.73 last year. -Revenue: $25.947 Bln vs. $22.464 Bln last year.
FISCAL 2027 GUIDANCE: Adjusted EPS: We continue to expect double-digit growth in adjusted EPS, excluding the impact of the 53 week. We estimate that the 53 week contributed approximately $0.17 to adjusted EPS in fiscal 2026.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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