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17.11.2026 13:54:36
Walt Disney beendet Geschäftsjahr überraschend stark - Mehr Geld für Inhalte
BURBANK (awp international) - Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat auch im Schlussquartal von seinen gut laufenden Vergnügungsparks und einer florierenden Videostreamingsparte profitiert. Dabei schlug das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auf das ganze Geschäftsjahr 2025/26 gesehen kletterte der Erlös im Jahresvergleich um 8 Prozent auf mehr als 102 Milliarden US-Dollar (73 Mrd Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (ber EPS) stieg um 18 Prozent auf 7,02 Dollar, wie der Unterhaltungsriese am Dienstag in Burbank mitteilte. Dabei profitierte der Konzern auch von einer zusätzlichen Woche im Vergleich zum Vorjahr.
Angesichts der höheren Gewinne plant Disney für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2026/27 mit höheren Ausgaben für Inhalte - diese sollen um neun Prozent auf 26 Milliarden Dollar steigen. Ein Teil davon solle in internationale Programme fliessen, um das Streaminggeschäft zu stärken, sowie in Sportlizenzen.
Zudem sollen die Aktionäre im laufenden Geschäftsjahr mehr vom Kuchen abbekommen, denn die jährliche Dividende soll um 33 Prozent auf zwei Dollar je Aktie steigen.
Die bisherige Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 bestätigte Chef Josh D'Amaro: Geplant ist abermals ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie. Der Gewinnanstieg dürfte dabei vor allem in der ersten Jahreshälfte anfallen. Dabei setzt Disney etwa auf den Kinostart von "Avengers: Doomsday" am 18. Dezember sowie auf die Übertragung des "Super Bowl", dem grossen Finalspiel der National Football League (NFL) im Februar. Für die zweite Jahreshälfte sagt der Konzern dagegen relativ stabile operative Ergebnisse voraus.
Der Disney-Aktienkurs fiel im vorbörslichen US-Handel in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt um rund 3 Prozent./tav/jha/mis
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